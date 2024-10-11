Блиновская подала жалобу в суд из СИЗО: незаконная продажа курсов под угрозой Юлия ЧинковаИзвестный блогер и автор онлайн-курсов Елена Блиновская, находящаяся под стражей в СИЗО, обратилась с иском в суд, обвиняя стороннюю компанию в незаконной продаже своих авторских марафонов.