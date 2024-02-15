Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    """"""Можно лишь обратить внимание на тот факт, что в июне 1992 г. в Конгрессе США выступил Б.Н. Ельцин (1931—2007) с...Закрыл ядерным щи...
  • Олег Самойлов
    Ты лучше скажи прямо: камуниздятина для тебя - идол!Закрыл ядерным щи...
  • Сергей Парков
    Ты или дурак, или бот прозападный. Русские так себя в разговорах ведут в узком кругу, а не на публике. Мат пускают в ...Закрыл ядерным щи...

Дедовский китель

Дедовский китель

Bild сообщил, что распространение сообщений о том, что дед Бербок был отъявленным нацистом и членом НСДАП, является распространением российской дезинформации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну, что, пойдем на встречу батутистке, отдадим ей этого воена, пусть она с него снимет этот &quot;китель&quot;, как делали немцы в концлагерях? Пусть ответит за шмот, за клифт не по фасону.
Ответить
17 час.
Александр Лагуткин
Это что за обезьяна на фото!?  И почему она ещё живая?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх