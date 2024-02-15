Bild сообщил, что распространение сообщений о том, что дед Бербок был отъявленным нацистом и членом НСДАП, является распространением российской дезинформации.
Дедовский китель
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну, что, пойдем на встречу батутистке, отдадим ей этого воена, пусть она с него снимет этот "китель", как делали немцы в концлагерях? Пусть ответит за шмот, за клифт не по фасону.
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17 час.
Александр Лагуткин
Это что за обезьяна на фото!? И почему она ещё живая?
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16 час.
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