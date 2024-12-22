Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в России

Компания "Лайма-Люкс Рус" занимается косметикой, мебелью и аксессуарами. У певицы в ней было 49%.Лайма Вайкуле, известная советская и латвийская эстрадная певица, которая в последнее время больше известна своими антироссийскими высказываниями, столкнулась с проблемами в своём бизнесе в России.
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