В Свердловской области шквальный ветер валит деревья и сносит кровлю. Фото, видео

В Свердловской области днем 11 мая порывы штормового ветра достигли 21 метра в секунду. В нескольких городах региона очевидцы заметили последствия стихии: поваленные деревья, оторванную кровлю и рухнувшие остановки.
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