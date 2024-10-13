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Как ученые пустили лазер в дело: 3D-принтеры и алкорамки

Как ученые пустили лазер в дело: 3D-принтеры и алкорамки

Компания «Лазерные системы» из науки шагнула в прикладной мир бизнеса, создав первые официально признанные отечественные 3D-принтеры по технологии селективного лазерного сплавления металлов (SLM) Алексей Ким, директор департамента аддитивных технологий компании «Лазерные системы»: «В следующем году ожидаем кратного роста, планируем сделать не менее сорока принтеров, часть из которых — машины начального уровня и до по ловины — старшие промышленные установки»читайте на monocle.

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