Нефть теряет в цене – рынок меньше беспокоится о сбоях поставок из Ирана Татьяна АрестоваВ начале торгов 15 октября цены на нефть упали на 3% после сообщения в СМИ о том, что Израиль готов не атаковать иранские нефтяные объекты.
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