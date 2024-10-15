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Нефть теряет в цене – рынок меньше беспокоится о сбоях поставок из Ирана

Нефть теряет в цене – рынок меньше беспокоится о сбоях поставок из Ирана

Нефть теряет в цене – рынок меньше беспокоится о сбоях поставок из Ирана Татьяна АрестоваВ начале торгов 15 октября цены на нефть упали на 3% после сообщения в СМИ о том, что Израиль готов не атаковать иранские нефтяные объекты.

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