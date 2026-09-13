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На МФМ-2026 представили проекты АНО «Евразия» по сохранению исторической памяти

На МФМ-2026 представили проекты АНО «Евразия» по сохранению исторической памяти

АНО «Евразия» впервые представила свой стенд на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, выступив генеральным партнером форума .

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