РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Раньше чиновники приговаривали: «Слово и дело». А теперь даже слов не осталось. Один трёп. А что еще они могут вымолв...Чиновники отрицаю...
  • Светлейший
    Вот давно бы ССырского поставили в главкомы, уже Куев бы укрожопы сдали, молодец Сашок, полторы недели рулит и уже ст...Сырский объявил о...
  • Дмитрий Бакланов
    Пирожки! Она ему послала пирожки.. Сейчас и от Запада получит денюжку и наследство. Бойтесь баб!В российском МИДе...

ВС РФ улучшили свое положение на Херсонском и Донецком направлениях в зоне СВО

ВС РФ улучшили свое положение на Херсонском и Донецком направлениях в зоне СВО

Подразделения российской армии заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении в зоне спецоперации, в том числе у села Работино Запорожской области, улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх