ВС РФ улучшили свое положение на Херсонском и Донецком направлениях в зоне СВО

Подразделения российской армии заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении в зоне спецоперации, в том числе у села Работино Запорожской области, улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.
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