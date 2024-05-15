Boeing 757 Дональда Трампа попал в ДТП с другим самолётом

Борт экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту во Флориде.Boeing 757, принадлежащий главному претенденту на пост президента США попал в ДТП во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич, задев крылом частный бизнес-джет.