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Царьград

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Boeing 757 Дональда Трампа попал в ДТП с другим самолётом

Boeing 757 Дональда Трампа попал в ДТП с другим самолётом

Борт экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту во Флориде.Boeing 757, принадлежащий главному претенденту на пост президента США попал в ДТП во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич, задев крылом частный бизнес-джет.

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