Американский военный самолет пролетел мимо ВПП и угодил в воду на Гавайях

Американский военный разведывательно-патрульный самолет по непонятным причинам пролетел мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) базы морской пехоты и угодил в залив Канеохе на Гавайях, передает агентство Associated Press.
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