Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что детям нужно ревакцинироваться от COVID раз в полгода, однако если штамм коронавирусной инфекции будет меняться медленнее, то и срок между прививками повысится.