CNN узнал о просьбе Трампа к Верховному суду отменить гражданство США по рождению

Белый дом обратился в Верховный суд США с просьбой о прекращении действия решения федерального суда, по которому указ об отмене предоставления гражданства по праву рождения в Соединенных Штатах был заблокирован.
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