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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам Миядзаки, в Elden Ring есть еще кое-какие тайны, о которых еще предстоит ...

По словам Миядзаки, в Elden Ring есть еще кое-какие тайны, о которых еще предстоит ...

По словам Миядзаки, в Elden Ring есть еще кое-какие тайны, о которых еще предстоит узнать игрокамВ недавнем интервью для IGN директор Elden Ring Хидетака Миядзаки признался, что в игре по-прежнему остается несколько неразгаданных секретов.

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