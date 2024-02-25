По словам Миядзаки, в Elden Ring есть еще кое-какие тайны, о которых еще предстоит узнать игрокамВ недавнем интервью для IGN директор Elden Ring Хидетака Миядзаки признался, что в игре по-прежнему остается несколько неразгаданных секретов.