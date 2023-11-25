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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дина и Арина Аверины не выступят в финале Кубка России по художественной гимнастике

Соревнования пройдут с 3 по 12 декабря в Екатеринбурге.  «Мы не будем выступать на Кубке России в Екатеринбурге», – сообщила Арина Аверина.

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