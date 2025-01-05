Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Страшное ДТП произошло на трассе Алматы - Астана

Страшное ДТП произошло на трассе Алматы - Астана

Авария произошла накануне, на 140 километре автодороги Алматы – Астана. Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции региона, в результате ДТП один человек скончался на месте, еще четверо пострадали, их госпитализировали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Алмата
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх