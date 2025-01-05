Страшное ДТП произошло на трассе Алматы - Астана

Авария произошла накануне, на 140 километре автодороги Алматы – Астана. Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции региона, в результате ДТП один человек скончался на месте, еще четверо пострадали, их госпитализировали.
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