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Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Ткаченко и Васильев выступят в квалификации на нормальном трамплине

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет квалификация в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин. Олимпиада-2022 Пекин, Китай Прыжки с трамплина Мужчины HS106 Квалификация Начало – 11.

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