Глава Тувы призвал жителей сохранить спокойствие после трагической гибели двух девочек

По словам Ховалыга, необходимо избегать распространения неподтвержденной информации, слухов и домыслов, а также противостоять провокациям и взаимным обвинениям, которые могут усилить напряжение в обществе.
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