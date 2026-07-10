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Регионы России

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Глава Тувы призвал жителей сохранить спокойствие после трагической гибели двух девочек

Глава Тувы призвал жителей сохранить спокойствие после трагической гибели двух девочек

По словам Ховалыга, необходимо избегать распространения неподтвержденной информации, слухов и домыслов, а также противостоять провокациям и взаимным обвинениям, которые могут усилить напряжение в обществе.

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