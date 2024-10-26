🇧🇻🇷🇺Печальный символизм: установленные норвежской стороной венки у Русского монумента в Киркенесе весь день сдувало ветром, из-за чего сотруднику российского консульства приходилось их постоянно поднимать.
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🇧🇻🇷🇺Печальный символизм: установленные норвежской стороной венки у Русского монумента в Киркенесе весь день сдувало ветром, из-за чего сотруднику российского консульства приходилось их постоянно поднимать.
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