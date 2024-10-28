Польских наемников ликвидировали под Курском: месть за мирных

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Я понимаю ваши чувства, но говорил с одним парнем из СБ нашей компании, он служил в ФСБ, ушел в отставку и теперь работает у нас. По его словам, так поступать нельзя, подобное ломает психику наших парней и плохо влияет на мораль армии в целом. Кроме того, даже в безнадежной ситуации противник сдаваться не будет, будет отстреливаться до последнего. Т.е. это лишние потери нашей армии. Такие дела. Так что плен, и работа с военнопленными наших военных психологов, вон вьеты прекрасно вербовали пленных американцев, те возвращались в США сторонниками Вьетнама.