Российские мотострелки рассказали о ликвидации польских наемников в Курской области. Что об этом известно, какие зверства творят иностранцы из ВСУ, как ВС РФ мстят за убийство мирных? Что известно о ликвидации польских наемников ВСУ в Курской области Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт рассказал, что его подразделение уничтожило группу наемников ВСУ из Польши в курском приграничье.
Польских наемников ликвидировали под Курском: месть за мирных
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Расстреливать на месте без суда и следствия.Зачем приходить на нашу землю?А пшеки забыли кто убивал их народ.
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1 час.
ФинамИнфо
Я понимаю ваши чувства, но говорил с одним парнем из СБ нашей компании, он служил в ФСБ, ушел в отставку и теперь работает у нас. По его словам, так поступать нельзя, подобное ломает психику наших парней и плохо влияет на мораль армии в целом. Кроме того, даже в безнадежной ситуации противник сдаваться не будет, будет отстреливаться до последнего. Т.е. это лишние потери нашей армии. Такие дела. Так что плен, и работа с военнопленными наших военных психологов, вон вьеты прекрасно вербовали пленных американцев, те возвращались в США сторонниками Вьетнама.
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1 час.
Серж Чехофф
- Тебя били? - Нет... - А что делали? - Перевязал, покормили... - А теперь расстреляем нах!
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31 мин.
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