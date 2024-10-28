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Картина дня. Финансы

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  • Серж Чехофф
    - Тебя били? - Нет... - А что делали? - Перевязал, покормили... - А теперь расстреляем нах!Польских наемнико...
  • ФинамИнфо
    Я понимаю ваши чувства, но говорил с одним парнем из СБ нашей компании, он служил в ФСБ, ушел в отставку и теперь раб...Польских наемнико...
  • Фаина Юсупова
    Расстреливать на месте без суда и следствия.Зачем приходить на нашу землю?А пшеки забыли кто убивал их народ.Польских наемнико...

Польских наемников ликвидировали под Курском: месть за мирных

Польских наемников ликвидировали под Курском: месть за мирных

Российские мотострелки рассказали о ликвидации польских наемников в Курской области. Что об этом известно, какие зверства творят иностранцы из ВСУ, как ВС РФ мстят за убийство мирных? Что известно о ликвидации польских наемников ВСУ в Курской области Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт рассказал, что его подразделение уничтожило группу наемников ВСУ из Польши в курском приграничье.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Расстреливать на месте без суда и следствия.Зачем приходить на нашу землю?А пшеки забыли кто убивал их народ.
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1 час.
ФинамИнфо
Я понимаю ваши чувства, но говорил с одним парнем из СБ нашей компании, он служил в ФСБ, ушел в отставку и теперь работает у нас. По его словам, так поступать нельзя, подобное ломает психику наших парней и плохо влияет на мораль армии в целом. Кроме того, даже в безнадежной ситуации противник сдаваться не будет, будет отстреливаться до последнего. Т.е. это лишние потери нашей армии. Такие дела. Так что плен, и работа с военнопленными наших военных психологов, вон вьеты прекрасно вербовали пленных американцев, те возвращались в США сторонниками Вьетнама.
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1 час.
Серж Чехофф
- Тебя били? - Нет... - А что делали? - Перевязал, покормили... - А теперь расстреляем нах!
Ответить
31 мин.

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