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«Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам по России

«Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам по России

Непоследовательная политика администрации Джо Байдена приведет мир к третьей мировой войне. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, комментируя разрешение на применение американского оружия по территории России.

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