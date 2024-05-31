«Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам по России

Непоследовательная политика администрации Джо Байдена приведет мир к третьей мировой войне. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, комментируя разрешение на применение американского оружия по территории России.
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