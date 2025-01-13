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Курские новости

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Курянам рассказали о схемах, которые будут использовать мошенники в 2025 году

Курянам рассказали о схемах, которые будут использовать мошенники в 2025 году

В начавшемся 2025 году самыми популярными схемами у мошенников будут получение данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», сообщения в мессенджерах от имени руководителя или ведомств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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