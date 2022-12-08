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В морозы без крыши над головой остались погорельцы в Уссурийске

В морозы без крыши над головой остались погорельцы в Уссурийске

В Уссурийске на проспекте Блюхера горел многоквартирный дом. Пожар случился среди ночи, люди не пострадали, сообщили ИА UssurMedia в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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