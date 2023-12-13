Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Тампу»

«Ванкувер» одержал третью победу кряду, Кузьменко забил впервые с 1 декабря. Ранним утром 13 декабря в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором е»Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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