ИИ взялся за рутинную работу инженеров: Samsung научила нейросеть проектировать микросхемы

Система Rule2DRC переводит текстовые правила проектирования полупроводников в исполняемые скрипты и проверяет их работу на реальных инструментах верификацииКоманда Сеульского национального университета совместно с Samsung AI Center разработала ИИ-агента Rule2DRC, который автоматически создаёт скрипты для проверки конструкции полупроводниковых чипов.