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ИИ взялся за рутинную работу инженеров: Samsung научила нейросеть проектировать микросхемы

ИИ взялся за рутинную работу инженеров: Samsung научила нейросеть проектировать микросхемы

Система Rule2DRC переводит текстовые правила проектирования полупроводников в исполняемые скрипты и проверяет их работу на реальных инструментах верификацииКоманда Сеульского национального университета совместно с Samsung AI Center разработала ИИ-агента Rule2DRC, который автоматически создаёт скрипты для проверки конструкции полупроводниковых чипов.

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