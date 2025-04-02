В Мелитополе активисты «Юга молодого» почтили память Владлена Татарского

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апреля, ФедералПресс. В Запорожской области 15 активистов молодежной организации «Юг молодой» провели памятное мероприятие в Мелитополе, приуроченное ко второй годовщине гибели военного корреспондента, блогера и ополченца Владлена Татарского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии