Американский сенатор: Проблема для Украины не в нехватке оружия, а в фантазии о возможности отбросить армию России на границы 1991 года

Американские сенаторы продолжают делать заявления, которые откровенно не радуют киевский режим. Добавляет «неудовольствия» Киеву тот факт, что конгрессмены США решили уйти на продолжительные каникулы, так и не согласовав выделение нового пакета финансовой и военной помощи Украине.