Отказ от мяса: что будет с организмом, если перейти на рыбу и растительную пищу

20 марта многие страны ежегодно отмечают Международный день без мяса. На Шри-Ланке этот праздник даже поддерживается на государственном уровне: власти рекомендуют продавцам убирать с прилавков мясные продукты.
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