WSJ рассказал о трудностях профессии "нюхачей мяса"

В Андалусии есть специальные люди, которые занимаются проверкой качества запаха мяса - "каладоры". Как сообщает The Wall Street Journal, они должны протыкать мясо и оценивать его аромат в четырех местах на туше свиньи специальной палочкой - "калой".
В Андалусии есть специальные люди, которые занимаются проверкой качества запаха мяса - "каладоры". Как сообщает The Wall Street Journal, они должны протыкать мясо и оценивать его аромат в четырех местах на туше свиньи специальной палочкой - "калой".
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