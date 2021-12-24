Газета.ru

6 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наум Наумов
    """"""""Россия, как считают 45% респондентов, проиграла от распада Советского Союза.""""""""""  Не знаю, чего Россия ...Россиян спросили,...
  • Alexandr Tokarev
    Нет слов, да они и ненужны!!! 👍👍👍Как один российск...
  • вылитый литой
    этих родителей надо лишить воспитания детей.........Родители 9-летней...

WSJ рассказал о трудностях профессии "нюхачей мяса"

WSJ рассказал о трудностях профессии "нюхачей мяса"

В Андалусии есть специальные люди, которые занимаются проверкой качества запаха мяса - "каладоры". Как сообщает The Wall Street Journal, они должны протыкать мясо и оценивать его аромат в четырех местах на туше свиньи специальной палочкой - "калой".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх