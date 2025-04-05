На месте шести бараков на Кукковке могут построить 25-этажные дома

Из шести деревянных старых домов в районе Лыжной-Ровио расселили лишь половинуфото «RuNews» Снос деревянных двухэтажек на Кукковке, которым исполнилось уже более 60 лет, и строительство на их месте многоквартирного дома в мэрии называют «очередным шагом в развитии Петрозаводска».