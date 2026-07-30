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Происшествия

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В Мурманской области руководитель регионального УМВД выразил благодарность представителям банковской сферы за предотвращение попытки хищения 22 млн рублей у жительницы Мончегорска

Начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский выразил слова признательности и отметил Благодарственными письмами представителей финансового учреждения за помощь в пресечении совершения преступления в сфере информационных технологий.

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