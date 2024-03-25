Итальянский журналист: Теракт в «Крокусе» был организован Киевом при поддержке США

Итальянский журналист Анджело Джулиано, комментируя теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус сити холл", подчеркнул, что совершенно очевидно, что террористы не имеют ничего общего с ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ).