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Итальянский журналист: Теракт в «Крокусе» был организован Киевом при поддержке США

Итальянский журналист: Теракт в «Крокусе» был организован Киевом при поддержке США

Итальянский журналист Анджело Джулиано, комментируя теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус сити холл", подчеркнул, что совершенно очевидно, что террористы не имеют ничего общего с ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ).

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