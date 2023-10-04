В День учителя 5 октября 2023 года звучат прикольные поздравления на открытках Анна РедькоВ огромном количестве российских торжеств есть в отечественном календаре профессиональный праздник работников сферы образования — Всемирный день учителя.
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