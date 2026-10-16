Панама расположена на узком перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. Она провозгласила независимость от Испании, затем отделилась от Колумбии, а построенным здесь каналом десятилетиями управляли США.
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