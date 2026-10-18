Официальный дистрибутор Li Auto завершил сертификацию нового гибридного кроссовера L8 для России. Автомобиль выйдет на рынок в отдельной спецификации: владельцам обещают полностью русифицированные интерфейсы мультимедийной системы и мобильного приложения, а для создания основного аккаунта будет достаточно адреса электронной почты.
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