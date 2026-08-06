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«В большинстве регионов индексация прошла с 1 января»: почему Забайкалье задержало повышение зарплат бюджетникам

«В большинстве регионов индексация прошла с 1 января»: почему Забайкалье задержало повышение зарплат бюджетникам

С 1 января 2026 года в России стартовала плановая индексация зарплат работников бюджетной сферы — врачей, учителей, социальных работников, сотрудников культуры и других категорий, чья оплата труда напрямую зависит от решений региональных и федеральных властей.

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