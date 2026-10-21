Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по информации о неисполнении обязанностей по воспитанию четверых детей Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о неисполнении обязанностей по воспитанию четверых несовершеннолетних детей.