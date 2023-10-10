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В Сети вспомнили "пророчество" Жириновского о войне с Израилем. По Карабаху уже сбылось

В Сети вспомнили "пророчество" Жириновского о войне с Израилем. По Карабаху уже сбылось

Владимир Жириновский при жизни говорил, что из-за палестино-израильского конфликта об Украине все забудут, а армяне наконец добьются признания Геноцида со стороны Османской империиТелеграм-канал "Лента дня" опубликовал ролик с выступлением ныне покойного Владимира Жириновского.

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