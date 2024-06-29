Мужчину в кепке с флагом России не пустили в ресторан в Екатеринбурге

Мужчину в кепке с флагом России не пустили в екатеринбургский ресторан «Максимилианс». Видео о том, как охранник отказывается пропустить посетителя внутрь, опубликовали телеграм-каналы, в частности, видео появилось у блогера Позднякова.
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