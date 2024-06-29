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  • Икар Дедалов
    А, почему не на границе с польшей, почему эшелоны с запада до сих пор свободно гонят оружие на украину, почему западн...ВС РФ уничтожили ...
  • Евгений Саваровский
    Ресторан закрыть. Руководителя в окопы вместе с охранником. В ведомостях эту тему поднять и дать оценку происходящему.Мужчину в кепке с...
  • holms sherlok
    охраника в украину выслать без парашута...Мужчину в кепке с...

Мужчину в кепке с флагом России не пустили в ресторан в Екатеринбурге

Мужчину в кепке с флагом России не пустили в ресторан в Екатеринбурге

Мужчину в кепке с флагом России не пустили в екатеринбургский ресторан «Максимилианс». Видео о том, как охранник отказывается пропустить посетителя внутрь, опубликовали телеграм-каналы, в частности, видео появилось у блогера Позднякова.

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Комментарии
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holms sherlok
охраника в украину выслать без парашута...
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11 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Ресторан закрыть. Руководителя в окопы вместе с охранником. В ведомостях эту тему поднять и дать оценку происходящему.
Ответить
10 час.

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