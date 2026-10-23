Великий миротворец: Трамп заявил о скором завершении конфликта на УкраинеНа митинге в Айове Дональд Трамп в привычной манере подвёл итоги своих внешнеполитических трудов.
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Трамп не забывает упоминать о том, кто 30 лет готовил эту войну, превращая украинцев в фашистов и кто организовал переворот в 2014 году?