В Приморском крае директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации - ООО «Брокер ДВ» Виктора Безобразова, занимающегося внешнеэкономической деятельностью.
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