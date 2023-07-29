Кримсон Дайджест: Специально для тех, кто переживает "Ой-​вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?"

Специально для тех, кто переживает* "ой-вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?" - мол, что это за СССР-щина.
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