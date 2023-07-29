Театр абсурда

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Кримсон Дайджест: Специально для тех, кто переживает "Ой-​вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?"

Кримсон Дайджест: Специально для тех, кто переживает "Ой-​вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?"

Специально для тех, кто переживает* "ой-​вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?" - мол, что это за СССР-​щина.

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Комментарии
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Александр _
Неплохо было бы &quot;для купирования единственного медийно-​пиарно-дипломатического &quot;минуса&quot; в виде российских страданий от повышения цен&quot; еще 1% отдать в виде муки нашим людям с доходом ниже прожиточного минимума. Африка - это хорошо, но  есть свои, которые живут не лучше африканцев.
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