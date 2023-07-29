Кримсон Дайджест: Специально для тех, кто переживает "Ой-​вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?"

Александр _

Неплохо было бы "для купирования единственного медийно-​пиарно-дипломатического "минуса" в виде российских страданий от повышения цен" еще 1% отдать в виде муки нашим людям с доходом ниже прожиточного минимума. Африка - это хорошо, но есть свои, которые живут не лучше африканцев.