Список из русских и китайских машин для чиновников составил Минпромторг

На каких автомобилях будут ездить теперь чиновники по служебным делам, решил Минпромторг.Министерство промышленности и торговли России составило список машин, которые рекомендует приобретать для госслужащих.
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