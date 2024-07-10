Россиян начали обманывать с помощью YouTube

https://dosuga.net/vestnik/56835-rossijan-nachali-obmanyvat-.Эксперты компании F.A.C.C.T. предупреждают о новой схеме мошенничества, использующей популярность YouTube для кражи денег и личных данных россиян.
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