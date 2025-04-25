Этот полезный при анемии продукт нельзя есть чаще, чем раз в неделю, и вот почему

Люди делятся на два типа: одни любят есть печень, другие ее ненавидят. А ведь печень очень полезна. Врачи часто советуют есть ее при пониженном гемоглобине, так как в ней много железа, которое хорошо усваивается.
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