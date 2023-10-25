FT: Более 120 тысяч уехавших после начала СВО граждан вернулись в РФ

E

Ed

Зря радуетесь. 120 000 предателей скопом это пополнение 5-й колонны и они заказ выполнят по полной. Редко когда какая либо страна выдерживала такую рать предателей. Если не все уже достигнутое, но многое вновь будет похерено -впереди выборы президента, значит жди новой Болотной, но с прошедшими подготовку, а не с дебилами студентами вузов и колледжей (техникумов). Либерасты готовятся к реваншу. Пока получается. Хотя бы ума хватило запустить эту муть после выборов, ан нет нужна обкатка достижений на местах.