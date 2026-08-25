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В Госдуме РФ обсуждают тринадцатую зарплату для учителей и врачей

В Госдуме РФ обсуждают тринадцатую зарплату для учителей и врачей

В России вновь обсуждается вопрос повышения доходов работников социальной сферы. В Государственной думе предложили закрепить на законодательном уровне обязательную выплату 13-й зарплаты для сотрудников государственных учреждений — прежде всего учителей, врачей и других работников бюджетной сферы.

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