В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Новая семья: Гостевой брак, лоскутная семья и другие форматы отношений в современном мире» журналистки Светланы Кольчик.
Папа в декрете. Какой должна быть роль мужчины в современной семье
Комментарии
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Владимир Соколов
задача всей этой херни еще большая эксплуатация глупой бабы. баба должна работать только на дядю, поэтому у нее не должно быть дома, семьи и тем более детей. хозяевам денег нужна послушная и глупая, независимая от мозга баба и для этого они подменили семью мнимой независимостью . остальное это следствие, которое можно изменить законодательно))
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4 час.
Виктор Белогорцев
уверен? баба тебе будем мозги трахать, потому как она всегда права даже когда не права, все равно права
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1 час.
Владимир Соколов
зачем мне слушать глупую бабу?
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1 час.
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