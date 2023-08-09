Папа в декрете. Какой должна быть роль мужчины в современной семье

Владимир Соколов

задача всей этой херни еще большая эксплуатация глупой бабы. баба должна работать только на дядю, поэтому у нее не должно быть дома, семьи и тем более детей. хозяевам денег нужна послушная и глупая, независимая от мозга баба и для этого они подменили семью мнимой независимостью . остальное это следствие, которое можно изменить законодательно))