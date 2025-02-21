❗️⚡️С-350Е: с поля боя на глобальный рынок вооружений Когда речь заходит о необходимости формирования зонально-объектовых противоракетных заслонов среднего и дальнего радиуса действия над стратегически важными промзонами и агломерациямив радиусе действия широчайшего спектра средств воздушно-космического нападения, российское АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предлагает заказчику мобильный многоэлементный ЗРК С-350Е "Витязь" в экспортной модификации, представленный на широкое обозрение посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.