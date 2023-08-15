5 великих пожаров XXI века

Со времен палки-копалки человечество пугали и завораживали пожары. В них было все: зрелище, место подвигу, трагедия, драма, саспенс! В новом веке, несмотря на технический прогресс, мы так и не научились полностью контролировать огненную стихию.
Со времен палки-копалки человечество пугали и завораживали пожары. В них было все: зрелище, место подвигу, трагедия, драма, саспенс! В новом веке, несмотря на технический прогресс, мы так и не научились полностью контролировать огненную стихию.
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