Огромные риски для рубля: аналитики ожидают повышение курса доллара до 120 Ирэн ОрлонскаяВо втором квартале 2024 года, возможно, наступит ситуация, когда цены на газ и нефть начнут снижаться, а также произойдет отток капитала из страны.
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